Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Baustellencontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Baumaschinen ließen bislang unbekannte Täter mitgehen, die zwischen Dienstag 17.30 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr eine Baustelle in der Marbacher Straße in Ludwigsburg heimsuchten. Die Diebe brachen einen mittels Vorhängeschloss gesicherten Container auf, in dem diverse Baumaschinen gelagert wurden. Vermutlich erbeuteten sie etwa zwölf Maschinen. Darunter befinden sich eine Bohrmaschine, ein Schlagschrauber, zwei Trennschleifer, eine Stichsäge sowie ein Bolzensetzgerät. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell