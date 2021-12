Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Brand in Wohnhaus

Ein ausgelöster Brandalarm in einem Anwesen in der Straße "In den Reben" rief am Dienstag gegen 16:45 Uhr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hausach sowie des Polizeireviers Haslach auf den Plan. Der Brandherd befand sich im Erdgeschoss und konnte von der Feuerweher gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Hintergründe zur Brandursache sind Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf einige tausend Euro beziffert.

