Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, B3 -Von der Fahrbahn abgekommen

Renchen (ots)

Ein Unfall auf der B3 zwischen Urloffen und Renchen hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Beamten des Verkehrsdienst Offenburg beschäftigt. Ein 31-Jähriger kam in einer Linkskurve kurz vor Mitternacht mit seinem Chrysler nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kam dabei ins Schleudern und fuhr über eine Verkehrsinsel sowie einen angrenzenden Parkplatz. Anschließend kollidierte der 31-Jährige mit einem Zaun und kam am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Der 31-Jährige, der schwer verletzt wurde, sowie der durch den Zusammenstoß leicht verletzten 33-jährige Mitfahrer kamen zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtsachschaden lässt sich auf rund 8.500 Euro beziffern.

/jp

