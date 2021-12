Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auto contra Fahrrad

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin kam es am Dienstag gegen 17:10 Uhr. Ersten Erkenntnissen befuhr die 71-jährige Lenkerin eines Peugeot die Vogesenallee in aufsteigender Richtung als eine 16 Jahre alte Fahrradfahrerin die Straße fahrend über einen Fußgängerweg querte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Infolge des Unfalls stürzte die Zweiradlenkerin zu Boden. Glücklicherweise wurde sie dabei nicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

