Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geldbörse gestohlen

Offenburg (ots)

Am Dienstagfrüh wurde eine Geldbörse aus einem Tresenbereich einer Bar in der Hauptstraße gestohlen. Nach ersten Ermittlungen war der Dieb in den frühen Morgenstunden durch ein Fenster eingestiegen und hat die Geldbörse bestückt mit Bargeld mitgenommen.

/ph

