Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Feuerausbruch in Gaststätte

Lahr, Mietersheim (ots)

Ein Feuerausbruch am Dienstagmittag in einer Gaststätte in der Straße "Bei der Linde" dürfte nach bisherigen Erkenntnissen auf einen Kurzschluss zurückzuführen sein. Kurz nach 12:30 Uhr drangen dichte Rauchwolken aus dem Lokal und lösten so einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Die Bewohner in den Wohnungen über der Gaststätte konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Während die Wohnungen von dem Brand nicht betroffen waren, dürfte das Lokal bisweilen nicht mehr betriebsfähig sein. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell