Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Beifahrer bei Kollision mit Wildschwein leicht verletzt

ParchimParchim (ots)

Bei einem Wildunfall auf der Landesstraße 09 zwischen Parchim und Damm ist am Sonntagnachmittag der Beifahrer eines PKW leicht verletzt worden. Das Auto einer 27-jährigen Frau war gegen 14:30 Uhr mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Der 17-jährige deutsche Beifahrer erlitt eine leichte Schulterverletzung, die deutsche Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das am Unfall beteiligte Wildschwein lief nach der Karambolage davon.

In den ersten Tagen des neuen Jahres ereigneten sich bislang 22 Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim.

