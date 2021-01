Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 36-jähriger Mann erneut unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr gestellt

LudwigslustLudwigslust (ots)

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Sonntagabend in Ludwigslust einen alkoholisierten 36-jährigen Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer, der keinen Schutzhelm trug, wies einen Atemalkoholwert von 2,03 Promille auf. Zudem war sein Motorrad weder für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen, noch bestand ein Versicherungsschutz dafür. Überdies ist der deutsche Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den aus der Region stammenden Mann ist Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden. In der Vergangenheit war der 36-Jährige schon mehrfach wegen verschiedener Verkehrsdelikte aufgefallen. So im November letzten Jahres, als die Polizei den Mann in zwei Fällen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aus dem Verkehr zog und Anzeigen gegen ihn aufnahm. In einem Fall ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,77 Promille.

