Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-OH

Verkehrskontrollen zum Schwerpunkt Alkohol-, Medikamenten- und Drogeneinfluss

Lübeck (ots)

Am 26. und 27. April 2021 führte das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz umfangreiche Schwerpunkt-Kontrollen durch. Dabei wurden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer insbesondere mit Hinblick auf einen möglichen Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Betäubungsmitteln überprüft. Es wurden mehrere Alkoholfahrten und Betäubungsmittel-Verstöße sowie zweimaliges Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz festgestellt.

Am Montag (26.04.2021) kontrollierten die BeamtInnen in Lübeck in der Zeit von 13:30 bis 18:30 Uhr nacheinander an zwei Stellen in der Wesloer Landstraße und in der Einsiedelstraße. Am Dienstag (27.04.2021) wurde im gleichen Zeitraum zunächst eine stationäre Kontrollstelle in der Eutiner Straße in Neustadt eingerichtet. Im Anschluss daran wurden mobile Kontrollen im laufenden Straßenverkehr im gesamten Kreis Ostholstein durchgeführt. An beiden Tagen waren speziell geschulte Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz, die sich auf das Erkennen von Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss verstehen. Unterstützt wurden sie von KollegInnen des 3. Polizeireviers Lübeck und des Polizeireviers Eutin.

Als Fazit lässt sich feststellen: Es wurden neun Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Fahrens unter der Wirkung eines berauschenden Mittels gefertigt. Zweimal fuhren Fahrzeugführer ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. In zwei weiteren Fällen fehlte der Versicherungsschutz. Dies hatte Strafanzeigen zur Folge. Weiterhin wurden Kontrollberichte gefertigt und mehrere Personen mit Alkoholeinfluss angetroffen, die aber unter der gesetzlichen Grenze von 0,5 Promille geblieben sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell