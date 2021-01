Polizei Düren

POL-DN: Feuerlöscher gestohlen und Autos eingesprüht

Düren (ots)

Unbekannte nebelten am Mittwochabend zahlreiche Autos mit Löschpulver ein. Der Feuerlöscher wurde vorher am Marienkrankenhaus gestohlen.

Gegen 22:10 Uhr hörte ein Anwohner der Peschstraße verdächtige Geräusche. Beim Blick aus dem Fenster sah er zwei Personen, seinen Angaben nach wahrscheinlich Jugendliche, die mit einem Feuerlöscher am Straßenrand stehende Autos einnebelten. Der Zeuge begab sich auf die Straße, woraufhin die Unbekannten in Richtung Flemmingstraße davon liefen. Den Feuerlöscher entsorgten sie auf dem Weg in einem Container. 33 Autobesitzer müssen nun das Löschpulver von ihren Fahrzeugen entfernen. Da noch nicht klar ist, ob dieses rückstandslos möglich ist, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und des Diebstahls des Feuerlöschers. Dieser wurde spurenschonend sichergestellt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

