Polizei Düren

POL-DN: Zeugen für Verkehrsunfall in Linnich gesucht

Linnich (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall in Linnich.

Am Mittwoch, den 20.01., beschädigte vermutlich ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der Halter des Wagens hatte das Auto gegen 15:45 Uhr auf der Rurdorfer Straße in Höhe eines Friseursalons geparkt. Als er gegen 17:20 Uhr zu seinem Mercedes zurückkam, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug an der linken Seite einen durchgehenden Lackschaden aufwies. An der Windschutzscheibe fand der Mann einen Zettel, auf dem handschriftlich ein Fahrzeugkennzeichen vermerkt war.

Die Polizei nahm den Vorfall als Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht auf und bittet den Zeugen, der den Zettel an dem beschädigten Auto hinterlassen hat, sich zu den üblichen Bürozeiten unter der 02461 627-5232 mit dem sachbearbeitenden Polizeibeamten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

