Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Jugendhaus beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 17.30 Uhr trieben noch unbekannte Sprayer ihr Unwesen am Jugendhaus in Gemmrigheim. Die Unbekannten hinterließen mit schwarzer Farbe auf einer Fläche von etwa 2,5 x 1 Meter verschiedene Buchstaben, die ein unleserliches Graffiti ergaben. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, in Verbindung zu setzen.

