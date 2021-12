Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in mehrere Geschäfte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 21:00 Uhr und Dienstag 06:40 Uhr brachen noch unbekannte Täter in einen Firmenkomplex in der Paul-Lechler-Passage in Böblingen ein. Über eine Nebeneingangstür, die sie aufhebelten, gelangten die Täter ins Innere des Objekts. Vermutlich mit derselben Vorgehensweise brachen sie in gleich vier Geschäfte ein, bei einem fünften Geschäft gelang es ihnen nicht. Die Firmen durchsuchten sie mutmaßlich nach Bargeld und elektronischen Geräten. Sie entwendeten neben zirka 1.000 Euro Bargeld auch Laptops, Tablets und hochwertige Hardware im Wert von etwa 35.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

