POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Benzstraße in Weil der Stadt verübte, sucht die Polizei Zeugen. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Ford, und verursachte so einen Schaden auf der kompletten linken Fahrzeugseite. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

