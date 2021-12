Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Scheibe im Eingangsbereich eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Ein lauter Knall ließ einen Anwohner der Brühlstraße in Steinheim an der Murr am frühen Mittwochmorgen, kurz nach 01.00 Uhr, aufmerksam werden. Als er der Sache auf den Grund ging, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe im Eingangsbereich zu einem Mehrfamilienhaus eingeworfen hatte. Das Polizeirevier Marbach am Neckar übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 bei der Polizei zu melden.

