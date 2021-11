Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nach Verkehrsunfall auf der Flucht in Heilbronn: Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich ein 22-jähriger Autofahrer am Montag gegen 13:45 Uhr im Industriegebiet zwischen Heilbronn und Neckarsulm eine Polizeikontrolle entzogen hatte und im Verlauf seiner Flucht in der Neckarsulmer Straße gegen einen Baum geprallt war, sucht die mit den Ermittlungen beauftragte Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nach Zeugen. Personen, die das Fahrverhalten des jungen Mannes und insbesondere den Verkehrsunfall beobachtet oder gar Handy-Videos gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0711 6869-0, zu melden.

Eine Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Heilbronn wollte den jungen Mann mit seinem Mercedes kontrollieren, da die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Bei Erkennen der Kontrollsituation beschleunigte der 22-Jährige, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und flüchtete durch mehrere Straßen des Industriegebiets. Hier verloren ihn die Polizisten zunächst aus den Augen, da sie ihre Geschwindigkeit reduzierten, um sich und andere Verkehrsteilnehmende nicht zu gefährden. Kurz darauf verlor der 22-Jährige auf der B 27/Neckarsulmer Straße in Richtung Heilbronn die Kontrolle über seinen Mercedes, kam vor der Kreuzung mit der Brüggemannstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Wagens herausgerissen und über 20 Meter weit geschleudert. Das Fahrzeug geriet in Brand und wurde durch Polizeibeamte mit Unterstützung von Ersthelfenden und schließlich durch die Feuerwehr Heilbronn gelöscht, die mit 18 Einsatzkräften am Unfallort war. Der in seinem Auto eingeklemmte Fahrer musste von den Einsatzkräften befreit werden und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeipräsidium Ludwigsburg