Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zwölfjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr wurde ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf der Ludwigsburger Straße in Kornwestheim schwer verletzt. Ein 63-Jähriger war mit seinem Ford auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Kornwestheim unterwegs. Kurz vor der Einmündung "Im Tambour" trat das Kind nach derzeitigem Ermittlungsstand vom rechten Fahrbahnrand unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst. Der 63-jährige leitete sofort eine Vollbremsung bis zum Stillstand ein und die nachfolgende, 53-jährige Fahrerin eines Audi fuhr auf ihn auf. Das schwer verletzte Kind kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Ludwigsburger Straße bis etwa 08:50 Uhr in Fahrtrichtung Kornwestheim gesperrt, es entstanden keine Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

