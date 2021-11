Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeuge nach Unfall auf der B 295 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 07.00 Uhr auf der Bundesstraße 295 kurz vor dem "Warmbronner Ohr" zu einem Unfall zwischen einem 43 Jahre alten Mercedes-Fahrer und einem 33-jährigen Skoda-Lenker. Die PKW-Lenker waren in Fahrtrichtung Renningen unterwegs. Vermutlich prallten die beiden Fahrzeuge beim Fahrstreifenwechsel zusammen. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Leonberg den Lenker eines dunklen Fahrzeugs mit Leonberger Kennzeichen (LEO-), der sich hinter den beiden Unfallbeteiligten befunden habe und den Unfall beobachtet haben müsste. Der noch unbekannte Zeuge habe die B 295 am "Warmbronner Ohr" verlassen. Insbesondere wird diese Person gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

