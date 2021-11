Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Verstoß gegen das Waffengesetz - 38-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich ein 38-jähriger Mann aus Sindelfingen verantworten. Er war am Montag gegen 22:00 Uhr in einer Tankstelle in der Böblinger Straße in Holzgerlingen, wo ihn Mitarbeiterin beim Hantieren mit einer augenscheinlichen Schusswaffe beobachtete und sofort die Polizei alarmierte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen stellten kurz darauf den bereits in seinem Fahrzeug sitzenden Mann fest. Nachdem er der Aufforderung, sein Fahrzeug verlassen, zunächst nachgekommen war, widersetzte er sich anschließend seiner Festnahme und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei zogen sich zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen zu. Im Auto des 38-Jährigen fanden die Polizisten zwei Schreckschusswaffen mit Magazinen und Munition und beschlagnahmten sie. Der 38-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

