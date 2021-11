Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Kleinbrand in Flüchtlingsunterkunft

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstag gegen 05:10 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in der Josef-Beyerle-Straße 29/1 in einem Zimmer zu einem Brand. In Abwesenheit des Bewohners hatten sich mutmaßlich Papier und Abfälle in einer Pfanne entzündet. Als der Rauchmelder kurze Zeit später Alarm schlug, betrat ein Bewohner der Unterkunft das unverschlossene Zimmer und stellte das Feuer fest. Dieser nahm sofort die Pfanne warf sie aus dem Fenster. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt, es entstand zudem kein Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt rückte mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus.

