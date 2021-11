Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Graffiti-Sprayer unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag 16:30 Uhr bis Montag 10:00 Uhr kam es in Waldenbuch in zwei Fällen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. In der Mozartstraße besprühten die unbekannten Täter mit einer pinkfarbenen Markierungsfarbe eine Garagenfassade mit dem Wort "Hi". Ebenso besprühten sie im Pestalozziweg eine Glasscheibe des Hallenbads mit dem Schriftzug "U Shikri" sowie einen elektrisch betriebenen Minichopper. In beiden Fällen wurde mutmaßlich die gleiche Spraydose verwendet. Die Dose wurde im Nachgang durch Mitarbeitende eines angrenzenden Kindergartens aufgefunden. An beiden Gebäuden wurden ein Sachschaden von insgesamt zirka 2.300 Euro verursacht. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 070157 52699-0, sucht Zeugen.

