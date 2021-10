Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen zwei Männern endet mit Polizeigewahrsam

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (19.10.2021) fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 01:00 Uhr in die Kölner Straße. Dort stritten sich zwei Männer derart, dass Anwohner die Polizei riefen. Als die Beamten eintrafen, hielt ein Unbeteiligter einen 30-Jährigen davon ab, auf einen 35-Jährigen loszugehen. Beide Streitenden gestikulierten wild und schrien einander an. Die Polizisten trennten die Streithähne. Beide ließen sich kaum beruhigen und gingen aufeinander los, sobald sie sich sahen. Der 30-Jährige war mit fast zwei Promille, der 35-Jährige mit fast zweieinhalb Promille stark alkoholisiert. Während des Einsatzes stellte sich heraus, dass sich ein verbaler Streit auf dem Nachhauseweg der Bekannten zu einer Schlägerei entwickelte. Die Beamten mussten den 30-Jährigen zu Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Eine Anzeige wurde vorgelegt. (hir)

