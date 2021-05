Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gaszufuhr unterbrochen - Gefahr in Crivitz gebannt

Crivitz (ots)

Im Zuge der Gashavarie in Crivitz, bei der am Dienstagmittag eine Hochdruckgasleitung beschädigt wurde, konnte die Gefahr nun gebannt werden. Der zuständige Energieversorger hat die Gaszufuhr für den Bereich der beschädigten Leitung nun unterbrochen. Die Gasversorgung für das Krankenhaus kann durch Umstrukturierungen im Leitungsnetz gewährleistet werden. Nun sollen die Reparaturarbeiten an der beschädigten Gasleitung beginnen. Die Polizei rechnet mit der baldigen Aufhebung der Sperrungen im Bereich des Gewerbegebietes.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell