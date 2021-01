Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Allerlei Drogen aufgefunden

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle am frühen Samstagmorgen (2.05 Uhr) an der Straße "Alte Ziegelei" kontrollierte eine Polizeistreife ein Pärchen in ihrem Pkw. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und der Personen wurden Amphetamin (41 Gramm), drei Gramm Cannabis und zwei Ecstasy-Pillen aufgefunden. Die Drogen sind sichergestellt worden. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige gegen die Beschuldigten gefertigt.

