Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 22.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 10.40 Uhr auf der Bundesstraße 296 im Bereich von Deckenpfronn ereignete. Ein 36 Jahre alter BMW-Lenker, der in Richtung Deckenpfronn unterwegs war, verlor auf glatter Straße und vermutlich da er keine geeignete Bereifung aufgezogen hatte die Kontrolle über seinen PKW. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts in den Grünstreifen, prallte gegen einen Baum und wurde anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, wo der PKW zum Stehen kam. Der 36-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

