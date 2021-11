Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Nürtinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 21.00 Uhr und Dienstag 09.45 Uhr verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Nürtinger Straße in Böblingen eine Unfallflucht. Der Unbekannte stieß gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Sprinter und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Seitenwand des Sprinters wurde eingedrückt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell