Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 15.04.2021, ist in Lörrach auf dem Parkplatz einer Bäckerei ein geparkter blauer Opel Tigra beschädigt worden. Der Wagen stand von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Brombacher Straße. In diesem Zeitraum dürfte ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Opel gestreift haben. Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) hofft auf Zeugenhinweise!

