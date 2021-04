Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unbekanntes Fahrzeug stößt gegen Haus - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Vermutlich ein größeres Fahrzeug ist in der Nacht zum Freitag, 16.04.2021, in der Mühlestraße in Lörrach gegen das Treppengeländer und die Wand eines dortigen Anwesens gestoßen. Aus einer Mauer wurde ein größeres Stück herausgerissen, das zumindest akustisch deutlich wahrnehmbar gewesen sein dürfte. Der Sachschaden am Haus liegt bei rund 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Die Tatzeit lag genau zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 10:00 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell