Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Wehr: Pkw-Aufbrüche

Freiburg (ots)

Geparkte Autos waren erneut das Ziel einer unbekannten Täterschaft, die an diesen eine Scheibe einschlug und Wertsachen aus den Innenraum stahl. In der Nacht zum Donnerstag, 15.04.2021, war ein im Römerweg in Bad Säckingen abgestellter Fiat betroffen. Aus diesem wurde eine rosafarbene Umhängetasche entwendet. In der Nacht zum Freitag, 16.04.2021, wurde ein in Wehr-Brennet geparkter VW aufgebrochen. In diesem Fall wurde eine Geldbörse mitgenommen. Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen sofort unter der 110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell