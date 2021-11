Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sowie Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 07:20 Uhr auf der Landstraße 1140, von Remseck am Neckar in Richtung Ludwigsburg, ereignet hat. Eine 27-Jährige befuhr mit ihrem VW-Transporter die Ludwigsburger Straße und fuhr kurz nach der Einmündung zum "Soldatensträßchen" vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den vor ihr verkehrsbedingt bremsenden Opel eines 36-Jährigen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der VW und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

