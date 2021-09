Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210916-1: Kabeldiebe nach Zeugenhinweis gestellt

Bergheim (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete ihre Beobachtungen unverzüglich der Polizei. Die Beamten konnten nur wenige Minuten später zwei Männer stellen und an der Flucht hindern.

Den Männern (42/44) wird zur Last gelegt, am Donnerstagmorgen (16. September) um 5.30 Uhr auf dem Gelände einer Baustelle im Bereich der Einmündung Kölner Straße / Blumenstraße in Bergheim Kabel entwendet zu haben. Sie bestritten die Tat.

Eine Zeugin ist am frühen Morgen durch Geräusche auf der benachbarten Baustelle geweckt worden. Mit Blick aus dem Fenster soll sie zwei Männer an und in der Baugrube gesehen haben, die Kabel herausgezogen hätten. Kurz nach dem Notruf der Zeugin erschienen Beamte an der Baustelle und konnten beide Männer an ihrer Flucht hindern. Sie führten Werkzeuge mit sich und waren offenbar mit Fahrrädern unterwegs gewesen. Auf der Blumenstraße lagen mehrere Meter transportbereit zugeschnittenes Kupferkabel. Die beiden aus Bergheim stammenden Männer müssen sich in einem Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (bm)

