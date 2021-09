Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gartenlaube gerät in Brand - Ermittlungen dauern an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislinger Straße 109

30.09.2021, 00.05 Uhr

Aus bisher unbekannten Gründen geriet in der Mittwochnacht eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Reislinger Straße in Brand.

Ein Zeuge entdeckte Mittwochnacht Rauch über einer Parzelle des Kleingartenvereins und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Vordach des Gartenhauses in Flammen. Glücklicherweise konnte der Brand schnell gelöscht werden. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit unklar. Die Brandermittler des 1. Fachkommissariates haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

