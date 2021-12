Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: handfeste Auseinandersetzung auf dem Zebrastreifen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 16.00 Uhr einen Smart-Fahrer und einen Fußgänger in der Karlstraße in Kornwestheim beobachtet haben. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen gerieten der 32 Jahre alte Smart-Fahrer und der 60-jährige Fußgänger im Bereich eines Fußgängerüberwegs auf Höhe der Kreuzung mit der Güterbahnhofstraße in Streit. Die genaue Ursache konnte bislang abschließend noch nicht ermittelt werden, da unterschiedliche Aussagen hierzu vorliegen. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern eskalierte letztlich und sie schlugen aufeinander ein. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

