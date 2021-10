Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbrecher schlagen Scheibe ein

Velen-Ramsdorf (ots)

In ein Geschäft eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Ramsdorf. Um hineinzukommen, hatten die Täter eine Scheibe des Gebäudes am Südring eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen lösten sie dabei wahrscheinlich einen Alarm aus und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell