Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kirche verwüstet und Inventar beschädigt - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Montag zwischen 8 und 18 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere Gegenstände in der Dreifaltigkeitskirche. Im Eingangsbereich verkohlten die Täter vermutlich mit einem Feuerzeug ein Schild und entnahmen aus einer Auslage etliche Kirchenvordrucke, welche sie im Anschluss im Innern der Kirche verteilten. Darüber hinaus beschädigten die Unbekannten die Osterkerze, verursachten an Stühle und Sitzauflagen Brandlöcher und rissen mehrere Holzlatten aus dem Sichtschutz des Beichtstuhls. Die Schadenshöhe wird derzeit noch beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu verständigen.

