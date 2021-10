Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Werbebanner gestohlen

Raesfeld (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in Raesfeld zwei Werbebanner entwendet. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Sonntag in einer Sporthalle an der Straße Zum Michael. Ein Banner trägt die Aufschrift eines Baugeschäfts, das andere trägt den Schriftzug eines Vereins. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

