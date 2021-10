Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Schlägereien mit vielen Beteiligten angezeigt

Bocholt (ots)

Am Montagabend kam es sich nach Zeugenangaben gegen 19.15 auf dem Berliner Platz in Bocholt zu einer Schlägerei, in die zwischen 30 und 40 Personen verwickelt waren. Die Zeugen verständigten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, trafen sie nur noch einen leicht Verletzten und mehrere Zeugen an. Der 20-jährige Verletzte aus Bocholt kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Bereits gegen 18.30 Uhr war es nach Zeugenangaben vor einem Bankgebäude an der Meckenemstraße ebenfalls zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei den Akteuren in beiden Fällen um ältere Jugendliche bzw. junge Erwachsene. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Vorfälle dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

