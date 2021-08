Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte beschmieren Schule

Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, sprühten Unbekannte an der Cecilienstraße drei Graffitis an die Fassade einer Schule.

Außerdem beschädigten sie die Blitzschutzanlage auf dem Dach und an der Turnhalle. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

