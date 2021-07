Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Zu schnell im Regen

In die Leitplanken krachte am Donnerstag auf der B30 ein 65-Jähriger.

Der 65-Jährige fuhr gegen 5.45 Uhr mit seinem VW auf der B30 in Richtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Biberach Süd und Nord fuhr er im Regen zu schnell. Er verlor die Kontrolle über seinen VW und prallte gegen die Mittelleitplanke. Dabei riss es das linke Vorderrad ab. Auf der Fahrbahn kam sein VW zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

