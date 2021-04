Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW verunfallt auf Wittener Straße

Sprockhövel (ots)

Am Sonntag verunfallte gegen 5.00 Uhr auf der Wittener Straße in Hiddinghausen ein PKW. Dieser ist in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem parkenden PKW kollidiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr Sprockhövel hatte sich der Fahrer bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr klemmte nach Absicherung der Unfallstelle an beiden Fahrzeugen die Batterien ab. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Einsatzende war gegen 6.30 Uhr.

