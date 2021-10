Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 25-Jähriger fällt (erneut) auf

Bocholt (ots)

Konsequenzen sieht sich nun ein mutmaßlicher Randalierer in Bocholt gegenüber. Das Geschehen hatte sich am Montag in einem Verbrauchermarkt abgespielt: Ein Kunde war dort mit Mitarbeitern aneinander geraten. Als diese ihn wegen seiner erneut aggressiven und unfreundlichen Art aus dem Geschäft verwiesen, warf er mit ausliegender Ware. Zudem schubste und beleidigte er einen Mitarbeiter. Polizeibeamte erkannten auf Videoaufnahmen einen 25-jährigen Bocholter als Täter wieder und trafen diesen im Nahbereich an. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den 25-Jährigen ein, gegen den zudem durch die Verantwortlichen des Verbrauchermarktes ein Hausverbot erging. Der 25-Jährige, der erst vor wenigen Tagen als Fahrraddieb aufgefallen und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hatte, räumte seine aggressive und unfreundliche Kommunikation in dem Geschäft ein - fand daran aber nichts Falsches.

