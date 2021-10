Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferrohre und Pumpen gestohlen

Bocholt (ots)

Auf Altmetall aus waren Diebe am vergangenen Wochenende in Bocholt. Die Täter drangen in ein leer stehendes Gebäude an der Emmericher Straße ein. Daraus entwendeten die Unbekannten Kupferrohre und mehrere Wasserpumpen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Einbrecher mit Gewalt Zugang zu dem eingezäunten Gelände und in das dort stehende Haus verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

