Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer kollidiert mit Sattelzug

Borken (ots)

Ein Pedelecfahrer hat am Montag bei einem Verkehrsunfall in Borken schwere Verletzungen erlitten. Ein 61-jähriger Borkener befuhr gegen 14.05 Uhr den Burdarper Weg im Ortsteil Borkenwirthe mit einem Sattelzug mit Auflieger aus Richtung Rheder Straße kommend. An der Kreuzung mit dem Wirther Feldweg stieß er mit dem von links kommenden Pedelec des 66-Jährigen zusammen - es gilt dort die Rechts-vor-links-Regel. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den Borkener in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

