Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 81-Jähriger wollte gegen 08.45 Uhr mit seinem Wagen aus einem Wirtschaftsweg nach rechts auf den vorfahrtberechtigten Westfalenring einbiegen und hatte zunächst gehalten. Als der Südlohner wieder anfuhr, kam es zur Kollision mit der Radfahrerin. Eigenen Angaben zufolge hatte er diese aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen: Die 68-Jährige hatte den in beide Richtungen freigegebenen Radweg am Westfalenring aus Richtung Gescher kommend befahren. Die Stadtlohnerin wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

