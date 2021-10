Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrraddieb mittels Videoüberwachung überführt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden in Bocholt mehrere versuchte und vollendete Fahrrad-/Pedelecdiebstähle verübt. Die bisher bekannten Tatorte befinden sich auf der Martinstraße (2), der Herderstraße und der Kronenstraße (2). Bei einer Tat war der Täter mittels einer Videoüberwachung aufgenommen worden. Die eingesetzten Polizeibeamten erkannten den Mann sofort wieder - es handelt sich um einen in Bocholt wohnhaften 25 Jahre alten Mann. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die zuständige Richterin informiert, die die Wohnungsdurchsuchung bei dem Verdächtigen anordnete. Schon vor dem Wohnhaus entdeckten die Beamten eines der in der Nacht gestohlenen Fahrräder. In der Garage fanden die Einsatzkräfte zwei gestohlene Pedelecs. Die drei Räder wurden ebenso sichergestellt wie weitere mutmaßliche Beweismittel (u.a. Fahrradschlüssel und Mobiltelefone) und eine geringe Menge Cannabis, die im Zimmer des Beschuldigten gefunden wurden. Während der Durchsuchung verhielt sich der Beschuldigte zunehmend aggressiv und leistete schließlich auch Widerstand, der zu einer weiteren Strafanzeige führte. Auch gegen den anwesenden Bruder des 25-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren ein, da dieser einen der Beamten beleidigte. Die Ermittlungen dauern an. Der 25-Jährige wurde in Ermangelung ausreichender Haftgründe nicht festgenommen.

