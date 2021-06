Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer trat Radarmessgerät um und beschädigte zivilen Streifenwagen - Ratingen - 2106054

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (9. Juni 2021) hat ein bislang noch unbekannter Radfahrer ein an der Broichhofstraße in Ratingen aufgestelltes Geschwindigkeitsmessgerät der Kreispolizeibehörde Mettmann umgetreten und beschädigt. Der Mann, der dabei von den Polizisten beobachtet wurde, flüchtete letztendlich erfolgreich vor der Polizei und beschädigte dabei auch noch einen zivilen Streifenwagen.

Das war geschehen:

Am Nachmittag hatten zwei Mitarbeiter der Polizei an der Broichhofstraße in Ratingen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dazu hatten sie ihr ESO-Radargerät auf einem Grünstreifen zwischen der Straße und dem daneben liegenden Fuß- und Radweg aufgestellt. Gegen 16:55 Uhr war dann ein Radfahrer an der Messstelle vorbeigefahren: Während der Fahrt trat der Mann gegen das Messgerät, welches daraufhin umkippte und zu Bruch ging.

Die beiden Mitarbeiter der Polizei, welche sich in einem zivilen Streifenwagen in der Nähe befunden hatten, beobachteten den Vorfall und versuchten, dem Mann den Weg zu versperren. Dazu überholten sie den Radfahrer und parkten ihren Wagen quer zu dem Fußgänger- und Radweg, was den Mann aber nicht zum Anhalten bewegte. Vielmehr fuhr der Mann gegen den Zivilwagen, wodurch dieser beschädigt wurde. Anschließend rannte der Mann ohne sein Fahrrad davon.

Die beiden Mitarbeiter der Polizei forderten daraufhin Verstärkung an, um den Flüchtigen zu stellen. Dabei wurde auch die Hilfe eines Polizeihubschraubers in Anspruch genommen, welcher zufälligerweise gerade auf dem Überflug in Richtung Düsseldorf unterwegs und daher in der Nähe war.

Trotz dieser intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- circa 45 Jahre alt - etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß - auffällig lange dunkelblonde, leicht gewellte Haare - trug ein weißes T-Shirt und kurze Hose - war auf einem alten Herrenfahrrad unterwegs - hatte laut Zeugen einen "Hippie-Look"

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen einer Sachbeschädigung und eins wegen einer Unfallflucht eingeleitet und fragt:

Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung passt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

