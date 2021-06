Polizei Mettmann

POL-ME: LKW mit hochwertiger Computertechnik gestohlen - Ratingen - 2106052

Mettmann (ots)

Zwischen Mittwoch (9. Juni 2021) gegen 20.30 Uhr und Donnerstag (10. Juni 2021) gegen 3 Uhr ist ein LKW vom Gelände eines Elektro-Großhandelsunternehmens an der Straße Am Schimmershof in Ratingen-Tiefenbroich gestohlen worden.

Der rote LKW ohne Aufdruck mit dem amtlichen Kennzeichen ME - GT 7511 war mit hochwertiger Computertechnik im sechsstelligen Bereich beladen. Als der Fahrer den LKW gegen 3 Uhr abholen wollte, stand das Tor zum Firmengelände offen. Eine Kette, mit der das Tor verschlossen war, wurde durchtrennt.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von möglichen Zeugen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Firmengelände gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des LKW machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter der Nummer 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell