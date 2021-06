Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Hochhausbrand in Baumberg: Ursache ermittelt - Monheim am Rhein - 2106049

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Nach dem Brand in einem Hochhaus an der Ulrich-von-Hassell-Straße in Monheim-Baumberg am Montagvormittag (7. Juni 2021) sind die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen:

Die Experten der Kriminalpolizei kamen zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt an einem Standventilator den Brand in der Wohnung in der achten Etage ausgelöst hat. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die drei Bewohner der Brandwohnung, die wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden mussten, konnten inzwischen wieder entlassen werden.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete erstmals über den Brand in ihrer Pressemitteilung am Montag, welche unter dem Link www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4935109 zu finden ist.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell