POL-PDMY: Polizeieinsatz in Mendig

Am Dienstag den 08.12.2020 um 19:18 Uhr wurde die Polizei Mayen zu einem Einsatz nach Mendig gerufen. Zwei Schwestern waren in der Dunkelheit mit ihren Hunden unterwegs gewesen. Auf dem Fußweg von der Ampelkreuzung am Flugplatz, in Richtung der Thürer Wiesen drehte sich eine der Schwestern um und vermisste die Andere. Diese war wie vom Erdboden verschluckt. Bei genauerer Überprüfung fand sie ihre Schwester in einem Loch im Boden wieder. Dieses war etwa 1,5m tief, sodass ihre Schwester bis zum Hals hineingefallen war. Sie hatte dieses Loch, mitten auf dem Weg, in der Dunkelheit, trotz Taschenlampe nicht erkannt. Die Frau konnte sich aus eigener Kraft befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Die Gefahrenstelle wurde bis auf weiteres durch die Polizei abgesichert.

