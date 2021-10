Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Automaten gestohlen und aufgebrochen

Ahaus (ots)

Unbekannte haben in Ahaus einen Zigarettenautomaten aus seiner Verankerung gerissen. Zu der Tat kam es zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, an der Coesfelder Straße/Ecke Tückingstraße. Nach ersten Erkenntnisse transportierten die Täter den Automaten per Einkaufswagen ab. Ein Zeuge entdeckte diesen auf einem Fußweg, der parallel zum Adenauerring am Friedhof entlang führt. Die Diebe hatten den Automaten aufgebrochen und entleert. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

